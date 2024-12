O atacante Yuri Alberto, artilheiro do Brasil em 2024, confirmou nesta segunda-feira (9), que continua no Corinthians para a temporada de 2025.

O anúncio foi feito durante a premiação do Brasileirão 2024.

Yuri tem contrato com o Corinthians até 2027, mas vinha sendo sondado por clubes da Europa e era incerto no elenco do Timão em 2025, ano em que o Corinthians vai disputar Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão, as principais competições do calendário da América do Sul.