Zé Felipe faz revelação sobre relação com Virginia Fonseca: “Abriu minha cabeça”

Zé Felipe, marido de Virginia Fonseca, fez questão de enaltecer a empresária e apresentadora sobre a sua conexão com a internet. Segundo o sertanejo, a artista à frente do “Sabadou” (SBT), é quem o incentiva a ser mais ativo no mundo digital.

O intérprete deixou claro que a loira está sempre demonstrando apoio e também dando o famoso puxão de orelha. Sendo assim, foi a mãe de Maria Alice, Flofô e José Leonardo que abriu a sua cabeça acerca da presença no ambiente virtual e redes sociais.

“O cantor é meio preguiçoso para isso. A gente faz música, claro que posta, mas não é aquela coisa. Então, a Virginia abriu minha cabeça de postar, mostrar mais. Eu não tinha essa visão. Fiquei feliz! Uso muito isso, ela me puxa. Tem dia que eu acordo e não quero fazer nada, não quero postar. Quero só ir para o estúdio fazer música e ela manda mensagem: ‘Ó… Você não postou nada!’. Aí eu vou lá e posto. A Virginia é a agitação e eu sou calmaria, então isso combina”, disparou o filho de Leonardo para Quem.

“A Virginia é prova viva de que não existe sucesso sem trabalho. Não tem preguiça de trabalhar! Acorda cedo e não se dá ao luxo de ficar um dia fora das redes sociais. Ela sabe do carinho que as pessoas têm por ela. Ela é muito dedicada e esses 50 milhões são fruto de toda essa dedicação e amor ao público. Ela é uma menina que, com tão pouca idade, tem uma responsabilidade muito grande. Ela é uma ótima mãe, esposa… Eu também sou um ótimo marido (risos)”, completou Zé Felipe.