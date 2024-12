Zé Felipe opina sobre previsões do fim de seu casamento com Virginia: ‘Tudo que falam sobre a gente acontece’

No vídeo, ele continuou dizendo que seu casamento é abençoado, e a prova disso são os três filhos do casal: Maria Alice, de 3 anos, Maria Flor, de 2, e José Leonardo, de 3 meses. “Em tão pouco tempo a gente construiu tudo o que a gente construiu com nosso casamento, com nossa união, com nossa parceria, então eu tento absorver só as coisas boas falam e eu acredito muito nisso, é isso, desejo tudo de bom pros videntes, saúde, prosperidade”, declarou.