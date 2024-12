Zeca Pagodinho distribui presentes de Natal para crianças em comunidade no Rio

O cantor Zeca Pagodinho, 65, publicou fotos e vídeos do momento em que foi para o bairro de Xerém, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, distribuir presentes de Natal para as crianças do local.

“Feliz Natal, diretamente de Xerém”, escreveu Zeca Pagodinho na legenda da publicação no X, antigo Twitter.

Nos cliques, Zeca apareceu de gorro de Papai Noel e posou ao lado dos pequenos.

Zeca Pagodinho anunciou, no dia 13 de dezembro, que fará uma pausa na carreira após o final da turnê em que comemora seus 40 anos de carreira. A informação foi confirmada à CNN pela empresa que faz assessoria de imprensa da “Zeca Pagodinho — 40 Anos”.

O dono de sucessos como “Seu Balancê” e “Deixa A Vida Me Levar” fará ainda três shows da turnê antes de tirar cinco meses para se dedicar à família e aos seis netos. Zeca canta nesta sexta-feira (13) e no sábado (14), na Vibra São Paulo, e depois segue para o Rio de Janeiro, onde encerrará a sequência de apresentações com um show na Farmasi Arena, no dia 21 de dezembro.

A turnê “Zeca Pagodinho — 40 Anos” começou no dia 21 de junho, na capital paulista, com uma apresentação no Espaço Unimed. De lá para cá, o artista passou por 13 cidades e fez 17 shows, além de um cruzeiro temático.

As comemorações contaram ainda com um projeto audiovisual gravado em fevereiro no estádio Nilton Santos, o Engenhão, no Rio de Janeiro. Zeca recebeu convidados como Djonga, Seu Jorge, Xande de Pilares e Jorge Aragão e cantou clássicos como “Verdade” e “Coração em Desalinho”, junto com músicas que ele não costuma trazer em seus shows recentes, como “Exaustino” e “Vacilão”.

O projeto contou com a direção musical de Paulão Sete Cordas, parceiro de longa data do sambista, e produção musical de Pretinho da Serrinha.