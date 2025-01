10 jogos bons que foram arruinados por sequências decepcionantes

Algumas franquias da indústria de games nasceram como obras primas, mas tiveram sequências que praticamente as arruinaram. Alguns casos ficaram famosos por praticamente sujarem o nome de sagas, como Metal Gear Survive fez com Metal Gear, Resident Evil 6 com Resident Evil e Devil May Cry 2 – ainda que nesses casos, as sagas tenham se recuperado com o tempo. Pensando nisso, o TechTudo fez uma uma lista com os casos de 10 jogos bons que acabaram tendo a reputação de suas franquias arruinadas por culpa de suas sequências decepcionantes. Em cada item, você encontra informações sobre gameplay, enredo e onde jogar.