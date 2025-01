12 jogos com base em clássicos do cinema que todo fã dos filmes vai amar

Vale lembrar que às vezes os jogos também fazem o caminho contrário e se tornam filmes, com diferentes níveis de sucesso. Em 25 de dezembro houve a estreia de Sonic 3: O Filme, com um considerável sucesso baseado no mascote da Sega, enquanto outros como a adaptação de Borderlands para as telonas decepcionaram e entraram para os piores do ano. Para 2025 já há novos filmes baseados em games planejados como Minecraft: O Filme, com o ator Jack Black, em abril e Five Nights at Freddy’s 2 para o final do ano.