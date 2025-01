2° dia de fortes chuvas em SC tem feridos, desabrigados, alerta para deslizamentos e vias interditadas

Santa Catarina amanheceu nesta sexta-feira (17) em alerta para novos deslizamentos provocados pela chuva que segue na Grande Florianópolis, no Litoral Norte e no Vale do Itajaí. De acordo com a Defesa Civil, duas pessoas se feriram, 781 estão desabrigadas e mais de 100 estão desalojadas em várias cidades. Sete municípios decretaram situação de emergência.