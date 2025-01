A vez de Fernanda Hassem: ex-prefeita pode ganhar cargo no governo Gladson

Após as nomeações dos ex-prefeitos Maria Lucinéia (PDT), de Tarauacá, e Bené Damasceno (PP), de Porto Acre, os rumores nos bastidores políticos apontam que a próxima a ser agraciada com um “mimo” pelo governador Gladson Cameli (PP) será a ex-prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem (PP).

Com uma gestão bem avaliada e o mérito de eleger seu sucessor, Carlinhos do Pelado (PP), Fernanda agora desponta como forte candidata a integrar o governo estadual. Ainda não se sabe qual secretaria será destinada à ex-prefeita, mas a expectativa é que possa ser a SEGOV do Alto Acre.

JOABE LIRA FALA A COLUNA

O presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, vereador Joabe Lira (UB), concedeu entrevista à coluna e respondeu a algumas perguntas. Confira:

Quais são as prioridades da sua gestão à frente da presidência da Câmara?

“Olha, a prioridade é, e eu tenho reforçado isso, levar o municipal para dentro dos bairros. Percebo que a população quer ter seu representante mais próximo. Por isso, vamos implementar a Câmara Itinerante, que estará presente nas 10 regionais. Nosso objetivo é ouvir a população e trabalhar em conjunto, para que possamos, juntos, levar ações que realmente melhorem a vida dos riobranquenses.”

Como o senhor planeja garantir a transparência e o acesso às informações do Legislativo para a população?

“Estamos trabalhando no aprimoramento do portal de transparência da Câmara. Todas as nossas ações serão divulgadas no site, garantindo que a população tenha acesso a todas as iniciativas promovidas pela Casa.”

Existem projetos em tramitação que podem impactar diretamente a população, quais são os mais importantes no momento que o senhor já tem ideia que possa chegar nos primeiros dias de trabalho, já tem alguma coisa importante que vai impactar diretamente?

“Olha, um dos pontos mais importantes, ao meu ver, é o Plano Diretor, que começou a ser discutido na legislatura passada e continuará sendo trabalhado neste mandato. Trata-se de um projeto fundamental, com impacto direto na vida dos cidadãos. Além disso, tenho certeza de que muitos outros projetos relevantes serão propostos pelos vereadores e pelo poder legislativo como um todo. Estamos muito confiantes de que conseguiremos implementar ações e aprovar projetos e leis que impactarão positivamente a população.

Alguns dizem que o Legislativo funciona apenas como um ‘carimbador’ das decisões do Executivo. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Aproveitando esse ponto, sabemos de sua proximidade com o prefeito Tião Bocalão (PL), fruto de anos de parceria durante sua gestão à frente da Secretaria. O senhor acredita que essa relação, marcada pela amizade, vai ser um benefício ou um obstáculo para sua atuação? Acha que será mais cobrado por isso? Como o senhor avalia essa conexão com o prefeito Tião Bocalão no contexto do seu mandato como vereador e presidente da Câmara?”

“Eu vejo essa relação de forma muito positiva. Durante minha passagem pela gestão, enquanto secretário, acredito que realizei um bom trabalho. O prefeito Tião Bocalom, em seu primeiro mandato, também teve uma gestão aprovada pela população, tanto que foi reeleito. A Constituição estabelece que cada poder é independente, mas também harmônico, o que significa que, embora distintos, os poderes dependem uns dos outros. Por isso, acredito que essa harmonia vai contribuir para que avancemos. Nós, vereadores, junto com o Executivo municipal, o Executivo estadual e os deputados estaduais, compartilhamos um objetivo em comum: encontrar soluções para os problemas de Rio Branco. Acredito que a união entre os poderes faz com que as coisas aconteçam de forma mais ágil.”

Qual legado o senhor pretende deixar ao final do seu mandato como presidente da Câmara? Sabemos que a legislatura passada foi bastante comentada por ser considerada mais morna e pouco ativa, tanto que a população demonstrou sua insatisfação nas urnas. O senhor acredita que essa gestão será diferente?

“Eu quero deixar um legado de trabalho, dedicação e compromisso, assim como fiz quando estive secretário. A população deseja ter seu representante próximo, ouvindo suas reivindicações, reclamações e também sugestões. Portanto, meu legado será esse: trabalho, dedicação e compromisso, e tenho certeza de que teremos resultados significativos. Esse tem sido o meu objetivo, em conjunto com os outros vereadores: deixar este primeiro biênio marcado pelo nosso trabalho, dedicação e compromisso com a população.”

DE UM POR UM

A coluna apurou que o prefeito Tião Bocalom (PL) enviou emissários para informar aos vereadores da base que chamaria cada um individualmente para uma conversa reservada. No entanto, a maioria prefere outra abordagem: querem uma reunião com todos os vereadores da base presentes, para garantir que as informações sejam compartilhadas de forma transparente e clara para todos.

EITA ATRÁS DE VIXE!

Após o vídeo do prefeito Gerlen Diniz (PP) de Sena Madureira, no qual ele revelou os valores das dívidas herdadas da gestão do ex-prefeito Mazinho Serafim (POD), Mazinho partiu para o contra-ataque. Ele lembrou que também assumiu a prefeitura em seu primeiro mandato com dívidas e ironizou ao chamar Gerlen de “salvador da pátria”. O ex-prefeito ainda fez questão de cobrar o trabalho do atual gestor e afirmou que, se ao final de quatro anos, Gerlen conseguir realizar ao menos metade do que ele fez em sua primeira gestão, poderá se orgulhar e gritar, com razão, que foi um grande administrador.

SÓ NÃO VÊ, QUEM NÃO QUER

Tá chegando. As eleições de 2026 já estão no horizonte, e o jogo promete ser pesado. Não vai ter refresco pra ninguém: cada grupo político vai entrar em campo com sangue nos olhos, mas, no final das contas, quem dá a cartada final é o povo. E o povo acreano, meus caros, não é bobo. Esse papo de “grande estratégia” e “truque genial” já deu o que tinha que dar. O sujeito hoje tá conectado, sabe das coisas, e a internet acabou com o monopólio dos espertos.

SOBREVIVÊNCIA ELEITORAL

E já que o assunto é política, vamos direto ao ponto: candidatos, melhorem. Simples assim. Melhor comunicação, melhor presença nas redes sociais, menos papo furado. Fugir do genérico não é conselho, é questão de sobrevivência. E parem de confiar cegamente em inteligência artificial. Isso não engana ninguém e só escancara a preguiça de contratar profissionais de verdade.

CHEGA DE SUBESTIMAR!

No Acre, tem gente de sobra na publicidade, no jornalismo e na comunicação que pode fazer um trabalho sério e eficiente. Quem quiser se destacar, que trate de usar o cérebro – e de respeitar a inteligência do eleitor. Senão, o tombo vai ser grande.