O Brasil obteve autorização para que novas plantas frigoríficas possam exportar seus produtos para o Peru, de acordo com novo documento do “Servicio Nacional de Sanidad Agraria” (SENASA), assinado na quarta-feira (15).

O país vizinho vem realizando importações de carne suína do estado do Acre rotineiramente desde o começo do ano de 2023. O país é o maior importador da carne acreana. Ao todo, o Brasil já realizou exportações que superam os U$755 milhões apenas em produtos agropecuários para o país vizinho.

Além do estado do Acre, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo serão beneficiados pela nova decisão, enquanto o Rio Grande do Sul será impactado pela possibilidade de realizar a exportação de aves ao país.

Apenas as exportações de carnes oriundas do Brasil para o Peru ultrapassaram a marca dos U$141 milhões apenas no ano de 2024, valor este que deverá ter expressivo crescimento em 2025 com as novas autorizações disponibilizadas pelo governo peruano.