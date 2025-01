O estado do Acre e outros cinco estados terão alteração nas suas alíquotas do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias (ICMS) até o mês de abril deste ano.

Além do Acre, Espírito Santo, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe estão na lista. Entre eles houve apenas uma redução na alíquota do imposto.

Em território acreano a nova porcentagem do ICMS será de 20%, enquanto anteriormente o valor era de 19%. Maranhão sai de 22% para 23%; Piauí de 21% para 22,5%; Rio Grande do Norte de 18% para 20%; já o Sergipe passa a instituir o valor fixo de 20%. No estado do Acre a alteração passa a ser válida a partir de primeiro de abril.

O único estado que apresenta uma redução nos valores está no sudeste, o Espírito Santo teve o valor do ICMS saindo de 17% para 12%.