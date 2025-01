Acre envia aeronave e policiais para ajudar Rondônia, que vive terror e caos com guerra de facções

O estado de Rondônia vem enfrentando um grave problema na segurança pública há cerca de uma semana. Ataques, mortes e terror é o que vem passando a população por causa da guerra das facções criminosas que decidiram se voltar contra o Estado e a população. Na última quarta-feira (15), o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), passou a dar apoio ao Estado de Rondônia no combate a ações criminosas.

ENTENDA: Explosão, ônibus incendiados e medo: veja a cronologia da onda de ataques em Rondônia

A iniciativa faz parte de um termo de cooperação federativa firmado, com uma série de operações estratégicas para combater organizações conhecidas por tráfico de drogas, contrabando e outros crimes transfronteiriços na região. A iniciativa reforça a segurança nas áreas de fronteira e divisas, fortalecendo a presença das forças policiais e promovendo maior tranquilidade à população.

O Acre disponibilizou uma aeronave do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) equipada com tecnologia de busca noturna, um diferencial em relação às aeronaves já utilizadas em Rondônia. O secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública em exercício, Evandro Bezerra, destacou a importância da colaboração entre os estados, afirmando que Rondônia passa por uma situação muito difícil na área de segurança pública.

“O Acre hoje tem condições de prestar apoio, com uma tripulação qualificada e uma aeronave potente e moderna, além de um farol de busca noturna de última geração. As equipes, em conjunto, montaram um plano de ação coordenado com as forças que atuam por via terrestre, de dia e de noite, inibindo qualquer tipo de incentivo criminoso”, destacou.

O Grupo Especial de Fronteiras (Gefron), em parceria com o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), está intensificando o policiamento nas fronteiras, principalmente nos distritos rondonienses de Extrema, Nova Califórnia e Abunã.

Além dos patrulhamentos, as operações contam com abordagens a veículos e pessoas em pontos estratégicos, bem como monitoramento ostensivo nas principais vias de acesso. A integração entre a Sejusp e a Secretaria de Estado da Segurança Pública, Defesa e Cidadania do Estado de Rondônia (Sesdec) demonstra o compromisso em atuar de forma coordenada contra o crime organizado, garantindo maior efetividade na repressão e prevenção de delitos.

O coordenador do Gefron, coronel Assis dos Santos, ressaltou a importância da atuação conjunta para garantir a segurança nas regiões fronteiriças: “As operações estão em andamento e reforçam o compromisso das forças de segurança pública em proteger as fronteiras e divisas, além de garantir a ordem nas localidades mais vulneráveis”.

O Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) também está colaborando com a mobilização desencadeada, realizando o recambiamento de presos com Rondônia e promovendo uma intervenção no sistema prisional em parceria com o estado vizinho.

“O Estado de Rondônia precisou fazer uma intervenção no sistema prisional, a Sejusp demandou a Polícia Penal e nós enviamos 15 policiais, para que fosse prestado esse apoio”, relatou Marcos Frank Costa, presidente do Iapen.

Marcos destacou ainda que essa mobilização interestadual ilustra um novo paradigma na cooperação da segurança pública no Brasil. “O Acre, ao enviar recursos cruciais para auxiliar Rondônia, demonstra a importância da solidariedade e da ação conjunta no combate ao crime organizado, estabelecendo um precedente significativo para futuras operações de segurança integrada na Região Norte”, destacou.