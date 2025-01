Acre registra queda de quase 30% nos homicídios entre novembro e dezembro de 2024

Dados divulgados pelo Relatório de Mortes Violentas Intencionais (MVI), da Polícia Civil do Acre, apontam que o estado teve uma redução de 26,7% nos caos de homicídios em dezembro de 2024.

No último mês do ano, foram registrados 11 homicídios, enquanto que novembro ocorreram 15 mortes violentas. A redução também acontece quando comparado com dezembro de 2023, quando o estado teve 21 homicídios, configurando uma diminuição de 8,33%.

A região do Baixo Acre liderou em homicídios, com seis registros em dezembro, enquanto Rio Branco manteve o maior número de ocorrências entre as cidades, com seis mortes, apesar de registrar uma queda de um caso em relação a dezembro de 2023. A região do Juruá foi a única que não registrou nenhum homicídio em dezembro de 2024.

As vítimas foram exclusivamente homens, na maioria, jovens de 19 a 29 anos. Além disso, as tentativas de homicídio também caíram significativamente, com redução de 37,78% no período, totalizando 28, contra 45 tentativas em novembro.

Os dados são enviados ao Ministério da Justiça e ao Ministério Público e podem ser ajustados conforme o andamento das investigações, garantindo precisão na análise das ocorrências.