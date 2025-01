Acre termina 2024 com mais de 3,6 mil casos de dengue, mas sem registro de morte

Nos últimos anos o estado do Acre tem registrado altos índices de casos de dengue, que vem preocupando as autoridades com relação à doença, que pode levar à morte.

Em 2024 o estado teve 3.620 casos de dengue confirmados. Os dados são do Boletim de Arboviroses, da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre). O total registrado apresentou uma leve redução em comparação com 2023, quando foram confirmados 3.775 casos da doença.

Apesar do alto número de casos da doença, o estado não teve nenhuma morte por dengue registrada neste ano. Segundo o boletim, a incidência de casos de dengue foi de 561,2 para 100.000 habitantes.

Vacinação

A vacina contra a dengue conhecida como Qdenga foi incorporada no Programa Nacional de Imunizações (PNI) pelo Ministério da Saúde em fevereiro de 2024 e desde então passou a ser oferecida a partir de fevereiro de forma gratuita.

A vacina Qdenga é indicada para pessoas de 4 a 60 anos. No entanto, devido à limitação no fornecimento de doses, o Ministério da Saúde do Brasil decidiu priorizar inicialmente a vacinação de crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, que são um dos grupos mais afetados por hospitalizações devido à dengue.

Até o final de 2024, apenas 29% da população acreana estava imunizada, índice registrado no período sazonal da doença, quando os casos aumentam devido às chuvas e ao acúmulo de água.

Sintomas da dengue

Os sintomas da dengue geralmente surgem entre 4 e 10 dias após a picada do mosquito infectado e podem variar de leves a graves. Os sinais mais comuns incluem:

Febre alta de início abrupto;

Dor de cabeça intensa, especialmente atrás dos olhos.

Dores musculares e nas articulações

Diarreia

Náuseas e vômitos

Dor nas costas

Manchas vermelhas na pele (exantema).

Conjuntivite (olhos vermelhos)

Em casos mais graves de dengue (dengue com sinais de alarme e dengue grave) :

Sinais de alarme:

Dor abdominal intensa e contínua.

Vômitos persistentes.

Acumulo de liquido

Sangramento de mucosa (nariz, gengiva)

Dificuldade respiratória.

Queda da pressão arterial