Acre teve mais de 200 mil novas Carteiras de Identidade emitidas em 2024

O Acre é o segundo estado no Brasil em emissões da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), com mais de 22% da sua população já atendida. Até dezembro de 2024, foram registradas 200,5 mil emissões, um número que coloca o estado entre os estados que mais emitiram o documento.

Essa adesão ao novo modelo de identidade, que adota o CPF como número único, reflete um avanço importante na segurança e no acesso a serviços digitais. A CIN oferece mais confiabilidade para os cidadãos e, até 2032, todos deverão trocar seus documentos. Além disso, com a CIN, fica mais fácil acessar os mais de 4.500 serviços disponíveis no portal GOV.BR.

Como emitir?

Os cidadãos de Rio Branco podem emitir a nova Carteira de Identidade Nacional na OCA – Organização em Centrais de Atendimento. Para emitir a nova Carteira de Identidade Nacional, é necessário agendar o atendimento pela internet. Preencha o formulário online, gere o comprovante e compareça no dia e horário marcado com os documentos exigidos: carteira de identidade ou certidão de nascimento original, CPF e tipo de via (1ª ou 2ª). O agendamento é aberto às terças e sextas-feiras, a partir das 8h, e é gratuito.

A nova Carteira de Identidade Nacional leva 30 dias úteis para ser confeccionada em papel (R$ 111,77) e 45 dias úteis em policarbonato (R$ 204,45). No caso da 2ª via, o prazo começa a contar após o processamento do pagamento.

Os moradores de outros municípios devem procurar o Instituto de Identificação (INST-IDE) nas unidades e postos de atendimento.

Matéria produzida por estagiário (a) sob supervisão da editoria do site.