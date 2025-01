Acreana viraliza ao contar histórias reais de dates frustrados de seguidoras e transforma hobby em sustento

A acreana Dalila Nobre, de 23 anos, tem viralizado nas redes sociais ao contar histórias hilárias e inusitadas de dates frustrados, enviadas por suas seguidoras. A jovem atualmente conta com 315 mil seguidores no TikTok, e vem ganhando destaque pelo talento em contar os relatos de forma criativa, em primeira pessoa.

Dalila aderiu à rede social em 2021, quando ela decidiu compartilhar sua rotina e experiências pessoais em sua conta. No entanto, foi neste ano que o seu conteúdo tomou um novo rumo após ela relatar duas histórias vividas por ela própria.

“Tudo começou comigo. Eu tinha duas histórias marcantes, uma com um PF e outra com um médico. Quando as pessoas viram como eu contava essas histórias, começaram a falar assim: nossa, tu conta uma história muito engraçada, eu vou mandar a minha para você contar, no Instagram, no direct do TikTok”, relembra.

Dalila conta, ainda, que sua dedicação ao TikTok ganhou ainda mais força após ela deixar de trabalhar para cuidar do filho. Atualmente, com a renda obtida com sua criação de conteúdo, que chega em torno de dois salários mínimos, ela conseguem custear boa parte de seus gastos.

“Como eu estou sem trabalhar, eu pensei assim: vou unir o útil ao agradável! Eu vou fazer isso para ter uma renda extra, porque querendo ou não, eu estou sem trabalhar e eu tenho um filho”, disse.

As histórias narradas pela jovem rapidamente ganharam aceitação dos internautas. Em seus vídeos, dezenas de comentários tentam adivinhar quem são os personagens envolvidos, uma vez que ela mantém anônima a identidade de todos. Em um dos casos que mais tiveram repercussão, uma pessoa ofereceu R$ 500 para descobrir a identidade de um dos personagens da história.

Dalila só retomou os conteúdos em seu perfil no TikTok há dois meses. Quando iniciou, estava com aproximadamente 300 mil seguidores, hoje já ganhou mais 15 mil. Ela conta que espera poder aumentar ainda mais a remuneração obtida na rede e assim poder obter sua renda 100% a partir da criação de seus conteúdos.