Acreano de 31 anos morre na UTI após sofrer grave acidente de moto no interior

O acreano Cleilson Farias de Oliveira, de 31 anos, natural de Marechal Thaumaturgo, morreu na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital do Juruá nesta quinta-feira (16).

Ele sofreu um grave acidente na quarta-feira (15), no cruzamento da Rua Rego Barros com a Rua Pernambuco, no bairro da Escola Técnica. Conduzindo uma moto, Cleilson colidiu contra um carro ao tentar atravessar a via. Com a batida, seu corpo foi lançado a alguns metros. As informações são do site Juruá 24hrs.

A ambulância foi acionada por pessoas que presenciaram o ocorrido. Quando a viatura chegou ao local, Farias ainda estava com vida. Ele foi levado ao hospital, onde foi diagnosticado com traumatismo cranioencefálico (TCE).

Levado para a UTI, ele não resistiu e teve morte encefálica.