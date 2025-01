Acusado de ser chefe de organização criminosa, capitão da PM é afastado da corporação

No ano passado, a ‘Operação Joeira’ mirou no capitão Francisco Bruno Furtado, da Polícia Militar do Amazonas. O agente era conhecido por exercer as funções no município de Boca do Acre, onde era comandante.

Furtado foi apontado pelo Ministério Público como chefe de uma organização criminosa que praticava furto qualificado, falsidade ideológica, peculato e corrupção passiva.

RELEMBRE: Capitão da PM apontado como líder de grupo criminoso se entrega após megaoperação

Nesta semana, uma portaria assinada pelo comandante-geral da PM do Amazonas, Marcos Klinger Paiva, afastou Francisco e outros quatro militares, acusados peculato, rachadinha e falsidade ideológica.

Segundo o MP, os militares usavam de suas funções para obter vantagens ilícitas e desviar recursos públicos.

A operação

A operação cumpriu mandados de prisão, busca e apreensão, assim como bloqueio de valores que superam R$1 milhão. As investigações indicam crimes de associação criminosa, furto qualificado, falsidade ideológica, peculato e corrupção passiva. Práticas de “rachadinhas” também aconteciam nas corporações.