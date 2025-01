Adepto das refeições prontas? Comer ultraprocessados aumenta em 23% a chance de morrer por três problemas; entenda

No entanto, substituir uma fração da ingestão diária de comidas processadas por frutas e vegetais pode reduzir o risco de morte por todas as causas em 6%.

O estudo, publicado no periódico The Lancet Regional Health – Europe, acompanhou mais de 400 mil europeus de nove países entre 35 e 74 anos por quase 16 anos e monitorou sua dieta junto com os resultados de saúde.