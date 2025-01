Adolescente morre em batismo após ser arrastada por correnteza do rio

Uma adolescente, de 16 anos, morreu, nesse domingo (26/1) após ser arrastada pela correnteza durante um batismo religioso no Rio Guandu, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, Rio de Janeiro.

A corporação segue nas buscas pela segunda vítima.

Durante a operação, os militares socorreram uma mulher que se afogava a 100 metros da margem do rio.

Em nota, o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro (CBMRJ) destaca que a adolescente foi resgatada sem vida do local. A corporação segue nas buscas pela segunda vítima, um homem, que participava da cerimônia religiosa e também foi levado pelo rio.

A operação de busca conta com militares de quatro unidades operacionais, incluindo especialistas em mergulho, com apoio de drones com câmera térmica.

Segundo resgate

Durante a ação feita pelos bombeiros, os militares ouviram gritos de um grupo de crianças que se banhava a cerca de 400 metros do local do incidente.

O subtenente Carlos Tinoco e o subtenente Leandro Parreira, dirigiram-se ao socorro de uma mulher que se afogava a 100 metros da margem do rio. Logo após a retirada da água, a vítima recebeu o atendimento da corporação ainda na areia, porém, recusou o encaminhamento para unidade hospitalar.

Ainda em texto, os militares informaram que a mulher não sabia nadar e se debatia muito. No momento do mergulho, havia correnteza no trecho, o que tornou o banho mais perigoso – e não recomendado.

