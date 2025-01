Alan Rick faz prestação de contas dos 2 primeiros anos de mandato e comemora 8 projetos aprovados

Vivendo os últimos dias do atual recesso parlamentar, o senador Alan Rick (UB-AC) fez, nesta quarta-feira (15), uma autêntica prestação de contas dos dois primeiros anos de seu mandato de oito anos.

“Considero que os primeiros dois anos do mandato que vocês me confiaram como senador foram extremamente produtivos. Entre as propostas de minha autoria e aquelas que relatei nesse período, destaco oito que já foram transformadas em leis”, declarou o senador em mensagens publicadas nas suas redes sociais.

Alan Rick também afirmou que, em 2025, assim que os trabalhos na mais alta casa legislativa do país, o Senado Federal, forem retomados, continuará empenhado no avanço de outras propostas. Além disso, garantiu que vai lutar pela derrubada do veto integral ao PL 397/24, projeto que relatou na Comissão de Assuntos Econômicos.

De acordo com o senador, esse projeto visa garantir a prorrogação do prazo para pagamento de parcelas de financiamentos rurais em municípios que tenham tido situação de emergência declarada devido a secas ou inundações. Cidades localizadas no Acre, no Rio Grande do Sul, em Roraima e em Rondônia foram algumas das mais afetadas por esses problemas no último ano.