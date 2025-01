Álcool tem ligação com 7 tipos de câncer e pode ganhar alertas como os de cigarros

O consumo de álcool é uma das principais causas evitáveis de câncer, mas muitos americanos não sabem disso. É por isso que o cirurgião-geral dos EUA, Dr. Vivek Murthy, está pedindo rótulos de advertência atualizados sobre o álcool, assim como os carregados nos maços de cigarros.

Sua recomendação veio na sexta-feira (3) como parte de um novo relatório, Surgeon General’s Advisory on Alcohol and Cancer Risk, que descreve como o consumo de álcool é a terceira principal causa evitável de câncer nos Estados Unidos, depois do tabaco e da obesidade, aumentando o risco de pelo menos sete tipos de câncer.

“O álcool é uma causa bem estabelecida e evitável de câncer, responsável por cerca de 100.000 casos de câncer e 20.000 mortes por câncer anualmente nos Estados Unidos – mais do que as 13.500 mortes por acidente de trânsito associadas ao álcool por ano nos EUA – mas a maioria dos americanos não tem conhecimento desse risco”.

O texto é de Murthy, em um comunicado de imprensa do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA. “Este Comunicado estabelece medidas que todos podemos tomar para aumentar a conscientização sobre o risco de câncer do álcool e minimizar os danos.”

O câncer de mama parece ter algumas das ligações mais claras, com 16,4% do total de casos atribuíveis ao consumo de álcool. Mas a ligação direta entre o consumo de álcool e o risco de câncer está bem estabelecida para pelo menos seis outros tipos de câncer, incluindo câncer de colorreto, esôfago, fígado, boca (cavidade oral), garganta (faringe) e caixa de voz (laringe) – independentemente do tipo de álcool consumido.

Para alguns tipos de câncer, incluindo os de mama, boca e garganta, as evidências mostram que o risco de desenvolver câncer pode aumentar com um ou menos drinques por dia.

Isso é alarmante, observou o relatório de Murthy, considerando o quão comum é o uso de álcool entre os americanos: em 2019-2020, 72% dos adultos dos EUA relataram que tomavam um ou mais drinques por semana. Mas menos da metade dos adultos americanos sabe sobre a ligação direta entre o consumo de álcool e o risco de câncer – algo estabelecido pela primeira vez no final dos anos 1980, com a construção de evidências ao longo do tempo.

E enquanto os defensores do consumo moderado, de fabricantes de álcool a alguns cientistas, acreditam que um pouco de álcool por dia pode reduzir as doenças cardiovasculares, estudos mais recentes criticaram metodologias anteriores e desafiam essa visão.

A Associação Médica Americana, por exemplo, aplaudiu a recomendação, observando em um comunicado: “Durante anos, a AMA disse que o consumo de álcool em qualquer nível, não apenas o uso pesado de álcool ou o uso viciante de álcool, é um fator de risco modificável para o câncer. E, no entanto, apesar de décadas de evidências convincentes dessa conexão, muitos no público permanecem inconscientes do risco do álcool.

O aviso de hoje, juntamente com um esforço para atualizar o rótulo de advertência de saúde do Surgeon General sobre bebidas alcoólicas, reforçará a conscientização, melhorará a saúde e salvará vidas.”

O argumento para avisos atualizados

Atualmente, nos EUA, todas as bebidas alcoólicas vendidas devem ter um rótulo alertando sobre os riscos de defeitos congênitos como resultado do consumo durante a gravidez, bem como sobre como o consumo de álcool prejudica sua capacidade de dirigir um carro e operar máquinas e “pode causar problemas de saúde”.

Mas o rótulo não foi atualizado desde a sua criação em 1988.

Outros países já têm advertências específicas sobre o câncer, incluindo a Coreia do Sul e, em breve, a Irlanda, que, a partir de 2026, exigirá um rótulo que afirma: “Existe uma ligação direta entre álcool e cânceres fatais“.

De acordo com o comunicado de Murthy, os rótulos de advertência de saúde são “abordagens bem estabelecidas e eficazes para aumentar a conscientização sobre os riscos à saúde e promover a mudança de comportamento”, com “evidências consideráveis” apoiando seu uso.

No Canadá, aponta o comunicado, um experimento do mundo real de colocar rótulos de advertência coloridos em recipientes de bebidas alcoólicas, observando que o uso de álcool pode causar câncer, trouxe um aumento de 10% no conhecimento sobre as associações em apenas dois meses. (O experimento foi interrompido prematuramente após a reação de grupos de lobby da indústria do álcool.)

O poder de alterar a declaração do rótulo é do Congresso americano.

O álcool já é um conhecido agente cancerígeno

Mais pesquisas são necessárias, observa Murthy, para determinar como padrões específicos de consumo podem afetar o risco de câncer – bem como beber em idades específicas e durante certos períodos de desenvolvimento pode influenciar o risco de câncer.

Mas o relatório também aponta que a Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer da Organização Mundial da Saúde já classifica o álcool como cancerígeno do Grupo 1, o nível mais alto – ao lado do tabaco, amianto e formaldeído.

Além disso, o World Cancer Research Fund/American Institute for Cancer Research coloca as evidências que ligam álcool e câncer em sua categoria de maior risco. E o Programa Nacional de Toxicologia dos EUA concluiu em 2000 que o consumo de bebidas alcoólicas é conhecido por ser cancerígeno humano – algo acordado pelos Centros de Controle e Prevenção de Doenças e pelo Instituto Nacional do Câncer dos Institutos Nacionais de Saúde.

A maneira como o álcool leva ao câncer é primeiro se decompondo no corpo em acetaldeído, um metabólito que causa câncer ligando-se ao DNA e danificando-o, levando uma célula a crescer incontrolavelmente e criar um tumor cancerígeno. O álcool também gera “espécies reativas de oxigênio, que aumentam a inflamação e podem danificar o DNA, proteínas e lipídios no corpo por meio de um processo chamado oxidação”, continua o relatório.

O álcool também altera os níveis hormonais – incluindo o estrogênio, que pode desempenhar um papel no câncer de mama – e oferece uma maneira de dissolver substâncias cancerígenas de outras fontes, como partículas de fumaça de tabaco. Isso torna mais fácil para as partículas serem absorvidas pelo corpo, aumentando o risco de câncer de boca e garganta.