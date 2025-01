Além de Ana Hickmann, confira outras famosas que pagam pensão a ex-maridos

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) determinou, nesta semana, que a apresentadora Ana Hickmann uma “pensão compensatória” ao seu ex-marido Alexandre Correa, com quem trava diversas batalhas judiciais. As informações são da colunista Fábia Oliveira.

Ana, que venceu uma série de outras disputas judiciais de Alexandre, agora terá que pagar R$ 15 mil por mês a título de alimentos compensatórios para o pai do seu filho. Essa quantia terá que ser paga todo mês até que seja proferida uma decisão final sobre o caso. Mas, a famosa não é a única celebridade a ser condenada em ações parecidas.

Confira:

Mel B

Mel B, ex Spice Girls, foi condenada pela Justiça do Reino Unido, em 2017, a pagar US$ 40 mil mensais ao ex-marido Stephen Belafonte.

Christina Aguilera

A cantora, que foi casada com Jordan Bratman entre 2005 e 2010, aceitou pagar um valor para acelerar o término do casamento. No entanto, o valor nunca foi revelado.

Janet Jackson

Janet Jackson, que foi casada durante oito anos com o coreógrafo Rene Elizondo Jr, pagou US$ 10 milhões (cerca de R$ 48,8 milhões) ao ex-marido.

Britney Spears

A cantora, que foi casada com Kevin Federline por três anos e teve dois filhos, passou a pagar uma pensão de US$ 20 mil (mais de R$ 97 mil) por mês. Em 2018, Federline entrou na Justiça para pedir um aumento no valor, alegando que era necessário para sustentar o estilo de vida dos filhos.

Em 2023, a loirinha se divorciou de Sam Asghari, com quem foi casada por pouco mais de um ano. Após o término, a cantora passou a pagar US$ 10 mil (cerca de R$ 48,8 mil) ao ex-marido.

Halle Berry

Após o divórcio com Olivier Martinez, Halle Berry aceitou pagar US$ 8.000 (aproximadamente R$ 39 mil) mensais de pensão alimentícia ao ex-marido. Além disso, ela paga 4,3% de sua renda que ultrapasse US$ 2 milhões (cerca de R$ 9,7 milhões) e arca com todos os custos de saúde, educação e atividades extracurriculares do filho.

Madonna

Madonna também teve que pagar uma pensão após o divórcio de Guy Ritchie, com quem foi casada por oito anos e teve dois filhos. Em 2008, a cantora pagou ao ex-marido US$ 85 milhões (quase R$ 415 milhões na cotação atual).

Jennifer Lopez

Jennifer Lopez, após um casamento de apenas oito meses com o dançarino Chris Judd, teve que pagar US$ 15 milhões (cerca de R$ 73,2 milhões) a ele como parte do acordo de separação.