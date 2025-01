Além de documentos, PF apreende arma sem registro na casa de prefeito investigado

O prefeito Tamir Sá (MDB), de Santa Rosa do Purus, alvo de uma operação da Polícia Federal deflagrada na manhã desta terça-feira (13/4), será investigado também por posse ilegal de arma de fogo. A operação “Rosa de Lima”, como foi batizada, apreendeu na residência do prefeito, além de documentos, uma arma sem registro ou licença. Por isso, ele deverá responder pelo crime.

SAIBA MAIS: Prefeito do Acre e familiares são alvo de operação da PF por suposta fraude de R$ 9 milhões em licitações

No entanto, Tamir Sá não foi preso, garantiu o deputado estadual Tanízio Sá, líder do MDB na Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac) e irmão do prefeito. O parlamentar assegurou que seu irmão não foi detido e disse que ainda não tem informações detalhadas sobre a busca e apreensão realizada pela PF na Prefeitura e na residência de Tamir Sá, devido à dificuldade de comunicação com Santa Rosa do Purus — um dos municípios mais isolados do país, na fronteira com o Peru.

“Tenho certeza de que meu irmão vai poder esclarecer tudo. Estou buscando mais informações e tentando contato com ele. Assim que conseguir, fornecerei todos os detalhes”, afirmou o deputado.

A empresa investigada pela Polícia Federal pertence a familiares do prefeito, incluindo seu genro. Ela é responsável pela prestação de serviços terceirizados contratados pela Prefeitura. De acordo com a Polícia Federal, as práticas criminosas sob investigação podem ter causado prejuízos de até R$ 9 milhões aos cofres públicos.