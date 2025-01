Alexandre Pires celebra 49 anos e recebe a notícia de que será avô

“O maior presente de aniversário! 4.9, com muita saúde, felicidades, esperança e avô! Parabéns filho e genro. Que Jesus abençoe o nosso Ravi!”, legendou ele um vídeo em que a filha aparece mostrando que está grávida.

Carol entregou que Alexandre Pires será avô ao presenteá-lo com uma camisa do Flamengo escrito “Vovô Ale”. Ela também mostrou imagens de um ultrassom, o momento que contou a notícia para o cantor e uma roupinha do filho.