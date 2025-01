Alívio: nível do Rio Iaco baixa para 6,30 metros em Sena Madureira

As famílias que moram em regiões alagadiças de Sena Madureira estão respirando aliviadas nesse começo de 2025. É que o nível das águas do rio Iaco se encontra, no momento, bem abaixo da cota de alerta.

Dados emitidos pela Defesa Civil Municipal indicam que nesta quarta-feira (8) a régua amanheceu medindo 6,30 metros, bem inferior a cota de alerta que é de 14 metros. “Graças a Deus, a situação está controlada em Sena Madureira, mas sabemos que a natureza é imprevisível, por isso, estamos de prontidão para qualquer eventualidade”, destacou Carlos Davila, representante da Defesa Civil.

A situação atual difere do que foi verificado há dias. Para se ter uma ideia, no final de dezembro de 2024, o nível chegou a 12,80 metros.

Historicamente, as maiores enchentes registradas em Sena Madureira ocorreram nos anos de 1997 e 2021, onde centenas de famílias ficaram desabrigadas.