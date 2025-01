O presidente da Cooperativa de Produtores de Café do Vale do Juruá (Coopercafé), Jonas Lima, revelou o motivo da alta no preço do café enfrentada no país.

Segundo ele, o impacto das mudanças climáticas está diminuindo a produção do grão no Brasil, fazendo com que a produção não seja grande o suficiente para cobrir as necessidades do mercado interno e externo.

“O mundo está enfrentando um problema climático, e a produção de café não está suprindo a necessidade dos consumidores. Além disso, o Brasil não possui estoque suficiente para atender à exportação e ao mercado interno. Por isso, vendemos esses preços mais altos”, explicou Jonas Lima ao portal Voz do Japiim.

Em uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira da Indústria de Alimentos (Abia), acerca de commodities, o café conilon, um dos tipos mais comuns no país, anotou alta de 138,2%. O esperado é que em 2025 a situação não melhore e que o preço de outros itens para além do café também tenham alta, como açúcar e carne.