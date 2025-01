Saiu mais uma série de nomeações feitas pelo prefeito em exercício de Rio Branco, Alysson Bestene, na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira, 10.

As novas contratações abrangem diversas pastas do Executivo Municipal, com cargos que variam entre assessorias especiais, chefias de divisão e diretorias.

Confira as nomeações: