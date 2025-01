Alysson será prefeito em exercício a partir da próxima semana e fala de prioridades durante posse

O prefeito Tião Bocalom, o vice-prefeito Alysson Bestene e os 21 novos vereadores foram empossados nesta quarta-feira (1), durante sessão solene no auditório da Departamento de Trânsito do Acre (Detran/AC).

Na ocasião, o vice-prefeito falou sobre as expectativas para o mandato:

“A população pode esperar da gente muita disponibilidade e responsabilidade com orçamento público. É um trabalho para os que mais precisam. Não vai faltar disposição para trabalhar dia e noite para dar o melhor às pessoas. São vários desafios que este mandato nos traz”.

Alysson disse que uma de suas prioridades será o cuidado com o sistema de abastecimento de água na capital.

“Uma das nossas principais expectativas para esse ano é melhorar o sistema de abastecimento de água e saneamento básico”, argumentou.

Questionado sobre o secretariado, Alysson disse que os nomes ainda estão sendo organizados e serão divulgados, posteriormente, pelo prefeito.

Como Bocalom entra de férias no dia 5 de janeiro e só retorna no próximo dia 15 do mesmo mês, Alysson assume a função de prefeito em exercício.

“Minha relação com o prefeito é de muita lealdade e respeito. Nesse período em que assumirei como prefeito em exercício, faremos o trabalho de forma muito harmoniosa. Vamos unir a equipe para que a gente não pare de trabalhar”, finalizou.

Veja o vídeo: