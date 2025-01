Amigo de Ana Castela e chifrada na virilha; conheça as curiosidades de um dos gêmeos do BBB25

João Gabriel entrou no BBB25 ao lado do irmão, João Pedro. Os dois são de Goiás e atuam no ramo da Pecuária.

Veja as curiosidades de um dos gêmeos – João Gabriel:

* É amigo de Ana Castela e já ganhou reality show virtual;

* Tornou-se salva-vidas de rodeio com 15 anos e treinava escondido do pai, junto com o irmão gêmeo, João Pedro, com quem forma dupla no BBB 25;

* Ele diz que está solteiro, mas também fala que fez um acordo com uma mulher fora da casa: “Vou respeitar ela lá dentro. Não sei se tenho coragem (de ficar com outra pessoa). Mas prometi para ela, falei que nós estávamos juntos, fiel, lealdade”;

* Já teve um namoro sério: “Ela tinha 22, eu tinha 17. Aí fiquei apaixonado na menina, e a gente namorou 4 anos”;

* Com 18 anos, venceu um reality show virtual promovido pelo influenciador Jacques Vanier e ganhou uma viagem à Festa do Peão de Barretos;

* Após o reality, passou a viver e trabalhar em uma propriedade de Jacques, onde conheceu artistas como Ana Castela;

* Era flamenguista, mas virou corinthiano após se apaixonar por uma torcedora do Corinthians;

* Já levou uma chifrada de vaca na virilha, em dezembro de 2024, enquanto auxiliava no parto de um bezerro;

* Tem o braço esquerdo completamente tatuado, e as tatuagens servem para o diferenciar do irmão gêmeo, que tem tatuagens no braço direito;

* Já gravou vídeos de humor com Gustavo Benedetti, participante do BBB 23, e é amigo de Caio Afiune, do BBB 21.