Amigos dão beijo na boca, Alane? Veja o flagra da ex-BBB com Loreto

Após José Loreto e a ex-BBB Alane Dias serem vistos juntos em um shopping na Gávea, rumores sobre um possível romance começaram a circular nas redes sociais. Neste domingo (26/1), o portal LeoDias chegou a flagrar os dois em um passeio de moto e, logo depois, em reposta à nossa reportagem, a própria ex-reality negou o envolvimento, porém agora, não tem mais como esconder. Em novas imagens obtidas pelo portal, o ator e Alane curtem um forró agarradinhos e, em determinado momento, enquanto dançam, os dois dão um beijão de língua.

Veja!

Alane Dias, que desfila seu primeiro Carnaval carioca pela Grande Rio este ano, falou com a repórter Katharine Alves, da equipe do portal LeoDias, também neste domingo, sobre a relação com o ator e negou o romance.