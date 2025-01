Ana Maria Braga rebateu, nesta segunda-feira (20/1), os rumores de que deixaria a apresentação do Mais Você no fim de 2025. Segundo ela, as informações divulgadas na imprensa causaram uma sensação de insegurança na equipe do programa. A comunicadora classificou a notícia como “falta de responsabilidade”.

O que aconteceu? De acordo com informações do colunista Lucas Pasin, do Uol, Ana Maria Braga deixaria as manhãs da Globo em 2026.

Contudo, a apresentadora negou a informação ao vivo, durante programa nesta segunda-feira (20/1), e classificou a informação como “mentirosa”.

“Dessa vez não mexeram só comigo, mexeram com a minha equipe. Vocês, irresponsáveis, não têm a noção do transtorno que uma mentira dessa pode causar, a sensação de insegurança que causa em todo o pessoal que trabalha comigo. Que falta de responsabilidade de uma pessoa que se diz jornalista. Isso se chama fake news”, disse Ana.

A apresentadora também fez críticas às especulações de aposentadoria. “Em pleno 2025, ainda temos que provar diariamente, eu que ainda estou aqui trabalhando, porque quero e porque graças ao bom Deus eu posso. Será que, se eu fosse homem teria essa insistência, essa fofocaiada toda sobre essa aposentadoria, sobre parar?”, pontuou.

Ana Maria Braga disse ainda que irá entrar na Justiça contra o jornalista e o portal que publicou a notícia. “Não vou mais falar disso. Não vou dar mais plateia para quem não merece. Serão acionados na Justiça cível e criminal”, finalizou.