Ano da Serpente: o que 2025 reserva segundo a astrologia chinesa

O Ano Novo Chinês de 2025 começa em 29 de janeiro, marcando a chegada do Ano da Serpente de Madeira. Este período une a sabedoria estratégica da serpente com a energia criativa e expansiva da madeira. Segundo Marina Caramez, especialista em astrologia chinesa, este será um momento propício para decisões conscientes e avanços pessoais. Ela destaca que o ano será marcado pela introspecção e pela busca por autoconhecimento.

“[Grifar] O ano da serpente traz uma energia mais introspectiva, com foco no desenvolvimento pessoal e na harmonia interior. Será um ano para pensar antes de agir”, explica Marina.

O significado da Serpente de Madeira

No zodíaco chinês, a serpente é um símbolo de sabedoria, estratégia e transformação. Marina explica que, em 2025, o elemento madeira adiciona características como criatividade e crescimento sustentável. “[Grifar] A combinação da serpente com a madeira cria um ano voltado para o progresso com propósito, sem pressa, mas também sem estagnação”, afirma.

Além disso, a madeira, ligada ao ciclo da natureza, reforça a necessidade de criar bases sólidas e agir de forma flexível. Este equilíbrio entre pragmatismo e inovação será a tônica de 2025.

Ciclos e energias do ano

O horóscopo chinês segue um ciclo de 60 anos, combinando 12 signos com os cinco elementos (madeira, fogo, terra, metal e água). O último Ano da Serpente de Madeira foi em 1965. Marina destaca que entender os acontecimentos daquele período pode ajudar a compreender as tendências para 2025.

“Os anos da Serpente de Madeira costumam trazer avanços culturais, criatividade e soluções inovadoras, mas sempre com foco na construção de fundamentos sólidos e adaptação às mudanças”, explica Marina. Entre as áreas com maior potencial de crescimento estão tecnologia verde, projetos colaborativos e soluções sustentáveis para desafios globais.

Os desafios da comunicação

Apesar das oportunidades, o ano também terá desafios. Marina alerta para a dificuldade de comunicação, uma característica associada à introspecção da serpente. “A serpente tende a ser reservada, o que pode dificultar trocas claras de informações, especialmente em relacionamentos pessoais e profissionais.”

Signos como o javali, que valorizam a transparência, podem enfrentar frustrações diante da abordagem mais calculista da serpente. “[Grifar] A serpente é seletiva e estratégica, o que pode parecer frieza em algumas situações, mas é apenas parte de sua natureza racional”, explica Marina.

Oportunidades e lições para os signos

Embora haja desafios, o Ano da Serpente é repleto de oportunidades para quem souber aproveitar sua energia estratégica. Marina enfatiza: “Este será um ano para planejamento e ação inteligente. Aqueles que adotarem uma abordagem cautelosa e estratégica colherão grandes conquistas em 2025.”

Cada signo terá suas próprias lições neste ano:

Tigre : aprender paciência e agir com mais reflexão.

: aprender paciência e agir com mais reflexão. Cão : equilibrar cuidado com os outros e independência.

: equilibrar cuidado com os outros e independência. Macaco : usar sua criatividade para concretizar projetos com sabedoria estratégica.

: usar sua criatividade para concretizar projetos com sabedoria estratégica. Rato: alinhar intuição com planejamento a longo prazo.

Para todos os signos, o ano trará uma importante lição de que o progresso sustentável requer equilíbrio entre ação e introspecção. Como destaca Marina: “[Grifar] 2025 será um ano de aprendizado estratégico e crescimento pessoal.”