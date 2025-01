Ano passado foi o mais quente já registrado e 2025 deve continuar crítico

2024 foi o ano mais quente já registrado. A conclusão é do Relatório Global do Clima, divulgado pelo observatório europeu Copernicus. De acordo com o texto, o ano passado foi o primeiro a exceder 1,5°C acima dos níveis pré-industriais para a temperatura média global anual.

O relatório afirma que 2024 foi o ano o mais quente para quase todas as regiões continentais, exceto a Antártida e a Oceania. A conclusão é que a frequência geral e a gravidade de eventos climáticos extremos estão aumentando.

O documento diz que as temperaturas da superfície do mar permaneceram excepcionalmente altas, com o período de julho a dezembro de 2024 sendo o segundo mais quente já registrado para a época do ano, depois de 2023.

O que causou esse calor excepcional em 2024?

O documento cita o El Niño, fenômeno climático que aquece o Oceano Pacífico e ficou em vigor entre 2023 e 2024 como um dos motivos para o forte aumento das temperaturas no período, mas não o único.

Segundo o Copernicus, o El Niño de 2023 e 2024 foi um evento forte, mas não excepcional. Por isso, ele sozinho não teria força suficiente para fazer tanto estrago. O principal responsável por essa mudança ainda é o homem.

“2024 e 2023 parecem ser excepcionalmente quentes devido à aceleração do aquecimento climático induzido pelo homem”, diz o relatório.

Uma série de eventos também tiveram impactos nisso, entre eles:

A erupção vulcânica Hunga Tonga–Hunga Haʻapai em janeiro de 2022 – aquecimento devido ao aumento do vapor de água estratosférico, mas resfriamento devido aos aerossóis;

Menores emissões de dióxido de enxofre pelo transporte marítimo – aquecimento devido à redução de aerossóis;

Quantidades reduzidas de nuvens baixas – aquecimento do sistema climático devido ao aumento da absorção da radiação solar

Máximo do ciclo solar – aquecimento devido ao aumento da energia solar que chega à Terra;

Mecanismo de feedback de temperatura/vapor de água – aquecimento devido ao efeito estufa aumentado pelo vapor de água adicional na atmosfera.

O que esperar de 2025?

O documento faz ainda algumas previsões para o ano de 2025. De acordo com as conclusões, a situação deve permanecer crítica.

Esse ano deve ser o terceiro seguido mais quente já registrado. 2024 já cumpriu a expectativa da Atualização Climática Anual para Decadal Global da OMM para 2024-2028, divulgada em junho de 2024, de que pelo menos um ano entre 2024 e 2028 estaria mais de 1,5 °C acima do nível de 1850-1900 e se tornaria o ano mais quente já registrado.