Ao encontrar duas arraias de uma só vez, radialista alerta para perigo em banho popular no Acre

O radialista Josué Silva, de Sena Madureira, interior do Acre, gravou um vídeo alertando a população sobre o risco representado pela presença de arraias no famoso Banho do 40, um local muito frequentado pelos moradores da cidade.

O registro, compartilhado nas redes sociais, destaca o perigo que os banhistas enfrentam ao entrar na água sem as devidas precauções.

“Olha aí, minha gente. Já quase pedindo música, falta só a terceira”, disse o radialista ao mostrar os animais no vídeo. Ele descreve a área como perigosa e enfatiza que não é “para amadores”.

Durante a gravação, ele chama atenção para as arraias, algumas ainda filhotes, mas que já possuem esporões com veneno prontos para causar ferimentos nos desavisados. “E a mamãe grandona tá ali, ó, esperando um vacilo dos banhistas”, alertou Josué.

No vídeo, o radialista reforça o recado para que as pessoas tenham cuidado ao frequentar o local. “Tô indo embora, tô fora”, concluiu, deixando claro que a presença das arraias é um risco real para quem insiste em frequentar o banho.