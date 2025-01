Após atraso, Sisu 2025 não mostra classificação dos candidatos nas listas de espera

Os candidatos do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2025 já passaram o domingo (26) inteiro no aguardo dos resultados do processo seletivo. E nesta segunda-feira (27), quando os nomes dos aprovados foram divulgados após um dia de atraso, outro problema passou a atrapalhar os alunos: a página do Ministério da Educação (MEC) não mostrou as classificações nas listas de espera.