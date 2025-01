Após briga no meio da rua, homem é quase ferido a golpes de faca pela própria esposa

Jaspion Germano Batista Manchineri, de 34 anos, foi ferido a golpes de faca na noite desta quarta-feira (9), na Rua Shalon, em frente à Escola Municipal Chico Mendes, no bairro Santa Inês, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, Jaspion e sua esposa caminhavam pela rua quando começaram a discutir. Durante o desentendimento, a mulher, irritada, sacou uma faca e desferiu dois golpes contra o companheiro: um no abdômen e outro no rosto. Após o ataque, ela fugiu do local.

Populares que presenciaram o incidente acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Duas ambulâncias foram enviadas ao local, uma de suporte básico e outra de suporte avançado. A vítima foi estabilizada e encaminhada ao Pronto-Socorro, onde seu estado de saúde foi considerado estável.

Policiais Militares do 2° Batalhão estiveram na cena do crime, colheram informações e realizaram buscas na região para localizar a autora do ataque, mas ela não foi encontrada.

O caso será investigado pela Polícia Civil.