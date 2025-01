Após deixar prisão, Liziane trai marido com próprio advogado marroquino e divórcio custa milhões

Liziane Gutierrez, ex-peoa da Record, não está dando sorte nos últimos tempos. O portal LeoDias descobriu um desdobramento quentíssimo do caso que pautou a imprensa, envolvendo a prisão da influenciadora, em Marrocos. A personalidade da mídia já foi solta e retornou para Las Vegas, onde reside com o filho adolescente e a mãe, está enfrentando um novo período turbulento. Desta vez, é a vida amorosa da brasileira que está em jogo, no território internacional. O clima está desagradável em Nevada, estado do oeste dos EUA, onde a moça se encontra.

Enquanto lutava com todas as forças para deixar o presídio feminino no país do Norte de África, Liziane contou com a ajuda de um advogado marroquino, prestando auxílio em sua soltura. Conforme nossa reportagem antecipou, Toni, empresário e ex-marido da blogueira, estava na viagem internacional quando a mesma desacatou autoridades e foi detida. Com receio de enfrentar um novo perrengue na região, o homem de negócios foi embora, deixando a modelo sozinha.

Gutierrez e Toni já estavam separados de boca, entretanto, mantinham uma boa convivência com recaídas de casal e passeios em família. Por meio das redes sociais, a figura pública costumava publicar todos os momentos com o parceiro. Até mesmo pela criação do herdeiro, que é atleta, buscavam se concentrar em uma relação harmoniosa. Acontece que o profissional administrativo ficou furioso quando descobriu que a famosa estava mantendo caso com uma pessoa que jamais imaginava.

O advogado marroquino, que trabalhou no caso da beldade, manteve relações calientes com a própria cliente ainda em Marrakech. Com a decepção vindo à tona na cidade do Marrocos, Toni bateu o martelo e decidiu o divórcio, já comunicando a ex-participante de “A Fazenda 13”. Procurada pelo portal LeoDias, a criadora de conteúdo digital confirmou o caso extraconjugal e se limitou a dizer que estava carente. Por se sentir sozinha em um local desconhecido, acabou se permitindo e cedendo. Os novos capítulos são ainda mais fervorosos, já que o empresário é dono de propriedades no Texas e em Vegas, avaliadas em cerca de R$ 15 milhões.