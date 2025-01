Após derrota no Mr. Olympia, Ramon Dino muda de técnico e anuncia novo plano para 2025

O fisiculturista acreano, Ramon Dino, anunciou na noite desta quinta-feira (23), que o treinador Filipe Pereira, conhecido como Faixa Preta, não faz mais parte de sua equipe técnica. A decisão foi tomada após o desempenho do atleta no Mr. Olympia 2024, no qual ele ficou na 4ª colocação, resultado que gerou insatisfação e cobranças por mudanças.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, Ramon agradeceu ao ex-treinador pela parceria e afirmou que um novo profissional será anunciado em breve, após uma viagem.

“Queria aqui fazer meus agradecimentos ao faixa, queria agradecer por essa temporada que a gente esteve juntos, por todo o apoio que ele me deu, todo ensinamento. Obrigada, Faixa”, disse.

Ele também confirmou que continuará trabalhando com o norte-americano Chris Aceto, que integra sua equipe. “Estamos fazendo as coisas de forma diferente. Esse diferencial é o que vai trazer o título para nós”, declarou o atleta. A 4ª colocação foi muito criticada por especialistas e pelo público. Fora do pódio, ele precisou disputar o Olympia Brasil na semana seguinte para garantir sua vaga na edição de 2025 do Mr. Olympia.