Após incêndio florestal, entrevista de Fernanda Torres com James Kimmel é cancelada

James Kimmel, comediante e apresentador do talk show mais famoso em todo mundo, o “Jimmy Kimmel Live”, foi pego de surpresa com um ocorrido que está causando pânico nos Estados Unidos.

O artista teve a gravação de seu programa cancelada nesta quarta-feira (8/01) e quinta-feira (9/01), data em que Fernanda Torres, vencedora do “Globo de Ouro”, já havia sido anunciada como uma das entrevistadas.

Acontece que, com o condado de Los Angeles, na Califórnia, pegando fogo, não será mais possível realizar a filmagem.

A filha de Fernanda Montenegro, que ganhou destaque com o longa-metragem nacional “Ainda Estou Aqui”, publicou na data de hoje uma foto com LA em chamas: “Da minha janela, vejo Los Angeles in flames”, escreveu.

O programa do humorista Kimmel é exibido às 22h30, pela ABC (Companhia Americana de Radiodifusão), no horário local.

No registro publicado pela estrela e protagonista do filme com Selton Mello, é possível ver o céu colorido de vermelho, por conta do fogo que continua se alastrando pela região.

Traci Park, do Conselho Municipal de Los Angeles, já declarou: “Será um dia absolutamente devastador para toda Los Angeles. Todos precisam estar prontos e preparados para se mover a qualquer momento. Esta é uma operação para salvar vidas”.

Já o Departamento Florestal e de Incêndios da Califórnia afirmou que são mais de 2,3 mil hectares consumidos por chamas. O Serviço Nacional de Meteorologia emitiu o maior alerta para as condições do incêndio delicado.

O Cal Fire pontuou: “Ameaça imediata à vida. Esta é uma ordem legal para sair agora”. Os incêndios, impulsionados por fortes ventos, já deixaram inúmeras estruturas destruídas e 2 mortos.

70 mil pessoas receberam ordens para deixar suas residências e o estado declarou situação de emergência. A publicação de Fernanda sobre o assunto já ultrapassou 250 mil curtidas, além de mais de 2.500 mil comentários.