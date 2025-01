Após morte de bebê de 11 meses, Sesacre divulga nota de esclarecimento sobre o caso; VEJA

Após denúncia da família de bebê de 11 meses que morreu na noite da última quarta-feira (15), no pronto-socorro da capital, depois de ser transferido do Hospital Ary Rodrigues, em Senador Guiomard, dando conta de possível negligência no atendimento à criança, a Sesacre emitiu uma nota de esclarecimento sobre o caso.

A criança, de apenas 11 meses, sofreu queimaduras no rosto, após mexer em uma panela com chocolate quente, na região da Vila Caquetá. A vítima foi levada ao hospital Ary Rodrigues, em Senador Guiomard e depois transferida para o pronto-socorro, onde não resistiu e morreu.

Segue nota na íntegra:

A Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) vem, em primeiro lugar, se solidarizar profundamente com a família de Nicolas Iglessia da Silva, de 11 meses, neste momento de dor e sofrimento pela perda irreparável de seu ente querido. Acompanhamos com atenção e respeito os desdobramentos do caso, que envolveu um atendimento médico em nossa rede de saúde, e gostaríamos de esclarecer os fatos com total transparência.

Nicolas foi atendido inicialmente no Hospital Ary Rodrigues, em Senador Guiomard, onde deu entrada às 18h11, recebendo os primeiros socorros de maneira imediata e adequada. Após avaliação médica, a criança foi regulada para o Pronto Socorro de Rio Branco às 19h51, sendo transportada em uma unidade de suporte avançado, com a presença de equipe qualificada para prestar o atendimento necessário. Naquele momento, o quadro clínico de Nicolas era considerado estável, não havendo a indicação de intubação, pois o paciente não apresentava sinais que justificassem tal procedimento.

Ao chegar ao Pronto Socorro, a criança foi rapidamente encaminhada à sala de emergência, onde foi constatado que, devido às queimaduras graves em sua face, a intubação se tornou necessária para garantir a via aérea definitiva, dada a presença de edema na glote. Infelizmente, após o procedimento, o paciente sofreu uma parada cardiorrespiratória. Apesar dos esforços intensos e contínuos da equipe médica, não foi possível reverter o quadro e, lamentavelmente, Nicolas não resistiu.

A Sesacre reafirma seu compromisso com a transparência e a ética na gestão pública e, para tanto, abrirá um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) para apurar todas as circunstâncias do ocorrido e garantir que todas as ações adotadas estejam de acordo com os padrões de qualidade e segurança exigidos. A Secretaria também se coloca à disposição das autoridades competentes para colaborar integralmente com a investigação.

Nos solidarizamos com a família e reafirmamos o nosso compromisso em garantir que todos os atendimentos à população sejam feitos com a máxima diligência, respeito e profissionalismo.

A nota foi assinada por Ana Cristina Moraes, Secretária Adjunta de Atenção à Saúde da Secretaria de Estado de Saúde do Acre.