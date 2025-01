Após traição, Yuri Lima assume relação com Iza: “Mulher da minha vida”

Yuri Lima abriu o coração e desabafou sobre o perdão que recebeu de Iza. O jogador de futebol reatou o relacionamento com a cantora, depois de ter conversas íntimas expostas por Kevelin Gomes, com quem já havia vivido um affair. Na última quarta-feira (1º/1), ele e a famosa completaram dois anos de namoro.

“Essa foto me mostra a coisa mais importante nesse mundo, família. Agradeço por ter a minha e poder cuidar dela”, escreveu no Instagram, se referindo à filha, Nala.

Yuri ainda se declarou para Iza, assumindo o erro. “Não posso deixar de te agradecer Isabela, por ter me perdoado quando errei com você, em um momento que tudo deveria ser maravilhoso e perfeito, principalmente eu. Obrigado por ser assim, Bela”, lembrou.

Lima completou: “Hoje entendo mais do que nunca como Deus olha cada detalhe de nossas vidas. Que tudo tem um propósito. Depois de cada choro, de me arrepender tanto achando que tudo estava perdido, me empenhei muito para reconstruir os meus sonhos e são tantos com vocês duas.”

O atleta deu a entender que, embora a traição tenha vindo à tona publicamente, a intimidade acontece apenas entre os dois:

“Você é a mulher da minha vida toda! E hoje nossa história completa dois anos, em que só nós sabemos de tudo. Nosso amor transbordou, né?”, refletiu.

Yuri Lima esclareceu o motivo de se declarar através da web: “Eu quis comemorar assim, publicamente a vocês duas que mudaram a minha vida pra melhor e continuam mudando.”

Por fim, o companheiro de Iza fez questão de rasgar elogios e afirmar seu sentimento. “Que seja dois anos e mais dois anos e mais dois e mais e mais até a marca de 200 anos. Eu te amo muito”, concluiu.

Vale lembrar que Yuri Lima limitou os comentários da publicação, com certeza, a fim de evitar ataques e hate.

Veja a publicação de Yuri Lima:

Condição para ser perdoado

A coluna Fábia Oliveira, que tem amigos por todos os cantos, descobriu alguns detalhes da volta de Yuri Lima e Iza. De acordo com fontes desta colunista que vos escreve, a cantora aceitou, sim, reatar com o namorado. Inclusive, ele está morando com ela. Porém, a artista fez algumas exigências para que o pai de Nala retornasse à sua vida. E a gente conta tudo para vocês agora, queridos leitores.

Acontece que a saída de Yuri Lima do Mirassol foi uma das determinações de Iza para que eles tentassem novamente um relacionamento. E ela foi além: o atleta não poderá mais voltar a atuar no futebol. Eita!

Mas vocês podem se perguntar: ele vai ficar sem trabalhar? Não, senhores. Yuri Lima agora vai atuar na empresa da namorada, junto com ela. Vixe!

Ao contrário da primeira fase do relacionamento, nenhum dos dois postou qualquer foto juntos ou se manifestou sobre a volta do namoro.