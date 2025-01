Apple e Google removem TikTok, Capcut e outros apps da ByteDance nos EUA

Cumprindo a determinação do governo dos Estados Unidos, que foi aprovada pela Suprema Corte do país, a Apple removeu neste domingo (19) o TikTok e vários outros aplicativos distribuídos pela ByteDance e suas subsidiárias da App Store nos EUA, incluindo o muito popular editor de vídeos CapCut e a rede Lemon8. Em um comunicado divulgado em sua página oficial de suporte, a companhia comandada por Tim Cook — que vem se aproximando cada vez mais do Presidente Donald Trump desde antes mesmo da vitória nas eleições do ano passado — afirmou “ser obrigada a seguir jurisdições dos países em que atua”, e por isso deve seguir a Lei de Proteção aos Americanos Contra Aplicações Controladas por Adversários Estrangeiros. Além do TikTok em si, a Apple liberou uma lista com os demais apps da ByteDance e suas subsidiárias que não poderão mais ser encontrados na App Store, seja para download ou updates, sendo eles: TikTok

TikTok Studio

TikTok Shop Seller Center

CapCut

Lemon8

Hypic

Lark – Team Collaboration

Lark – Rooms Display

Lark Rooms Controller

Gauth: AI Study Companion

MARVEL SNAP Um ponto importante é que, apesar da restrição ser aplicada apenas nos Estados Unidos, usuários de outros países podem acabar sofrendo as consequências, ainda que de uma forma mais limitada.

Habitantes dos EUA

Moradores dos Estados Unidos que já contam com os apps instalados continuarão com eles, mas não poderão reinstalá-los ou receber atualizações neles. Ou seja, se por algum motivo você desinstalar o TikTok, não será possível reinstalá-lo, e também não receberá novas funcionalidades e correções de bugs a partir de agora. Além disso, compras dentro dos aplicativos estão bloqueadas, assim como novas inscrições em funcionalidades pagas — mas ainda é possível cancelar as inscrições para evitar ser cobrado por algo que não poderá mais usar em um futuro breve. A empresa reforça que a falta de updates pode afetar performance, segurança e compatibilidade com versões futuras do iOS e iPadOS.

Visitantes nos EUA

Já se você mora em outros países — como o Brasil — e tem sua conta da Apple vinculada a esse país, poderá seguir usando os aplicativos normalmente, já que a restrição apenas se aplica ao território dos Estados Unidos. Durante visitas ao país, porém, será bloqueado qualquer download, update ou compras internas e novas inscrições em serviços e apps da ByteDance, válido enquanto estiver dentro das fronteiras terrestres ou marítimas dos EUA. Ao sair do país, tudo voltará ao normal. Ironicamente, esse é o tipo de política criticada da grande rival nessa guerra comercial dos EUA: a China. Moradores do país possuem acesso restrito a vários apps e serviços estrangeiros, precisando adotar o uso de serviços de VPN para tal — como feito no Brasil durante o bloqueio do X, antigo Twitter. Agora resta ver se o uso desse tipo de subterfúgio crescerá nos EUA, ou se os moradores vão partir para alternativas como o também chinês RedNote.

Usuários já recebem mensagem de erro