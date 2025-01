Arma na cabeça e carro roubado: affair de Belo é assaltada no Rio

Na tarde desta segunda-feira (27/1), Rayane Fligiuzzi passou por momentos de tensão. A influenciadora, que vive um affair com o cantor Belo, foi atacada por bandidos e teve o carro roubado. Ela estava indo para o dentista, em um shopping da zona norte do Rio de Janeiro, quando o episódio ocorreu.

A coluna Fábia Oliveira confirmou as informações com a assessoria, em primeira mão, que afirmou que, apesar do susto, Rayane nada sofreu.

De acordo com o relato, ela foi abordada por dois homens, que estavam armados. Durante o incidente, os bandidos pediram todos os pertences da empresária, além do automóvel, enquanto apontavam um revólver para a cabeça da moça.

O caso foi registrado na 44ª Delegacia de Polícia, em Inhaúma. Logo depois da queixa, Figliuzzi conseguiu reaver o veículo, encontrado numa comunidade carioca.

Ainda segundo a equipe de Rayane, ”ela passa bem e pede pra todos tomarem bastante cuidado”.

Affair com Belo

Os rumores envolvendo o relacionamento de Belo e Rayane Figliuzzi circulam desde maio, após o cantor terminar o casamento com Gracyanne Barbosa.

Em dezembro do ano passado, a modelo e empresária aproveitou alguns dias de folga para curtir o cruzeiro do artista com toda pompa e circunstância.

Monetizando o romance

Em um perfil privado somente para mulheres, em que mostra mais detalhes de sua rotina, Rayane Figliuzzi cobra R$ 19,90 para que as internautas virem seguidoras.

Para ser aceito, é preciso fazer um Pix. Segundo pessoas próximas ao cantor, Belo teria dado até um carro de presente para a amada.