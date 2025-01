Athletico goleia o Rio Branco na Ligga Arena pelo Paranaense

O Athletico venceu o Rio Branco por 5 a 1, na noite desta terça-feira (14), na Ligga Arena, em jogo válido pela segunda rodada do Paranaense dos Clássicos.

Os gols da goleada rubro-negra foram marcados por Di Yorio (duas vezes), Luiz Fernando e Matheus Babi (duas vezes). Vidal fez o gol dos visitantes.

Com o resultado, o Furacão assume a liderança da competição, com seis pontos e 100% de aproveitamento. Já o Leão da Estradinha é o 12º colocado, ainda sem nenhum ponto conquistado.

O jogo

O confronto começou com os donos da casa pressionando. Já no primeiro minuto o Furacão teve duas boas chances de abrir o placar, com Zapelli e Raul, mas o goleiro do Rio Branco fez boas defesas.

Na sequência do primeiro tempo o Athletico ficou mais no ataque, mas com dificuldade de chegar no gol. Aos poucos, no entanto, o Rio Branco também começou a atacar. Aos 23 minutos, por exemplo, uma cabeçada passou perto, mas foi por cima do gol.

Até que, aos 36 minutos do primeiro tempo, a torcida rubro-negra presente na Ligga Arena conseguiu finalmente comemorar o primeiro gol do jogo. Após cobrança de escanteio de Zapelli, Di Yorio subiu mais alto que a defesa adversária e tocou de cabeça para o fundo da rede. 1 a 0 no placar.

O gol aliviou a pressão e logo o Athletico conseguiu fazer o segundo gol. Aos 41 minutos, Luiz Fernando, uma das novidades do time nesta temporada, chutou forte de longe e o goleiro não conseguiu defender. 2 a 0.

Aos 45 minutos o Rio Branco conseguiu diminuir o placar. Após cruzamento da esquerda, Vidal apareceu sozinho para completar para o fundo do gol. 2 a 1.

No segundo tempo o Furacão conseguiu ampliar o placar aos 11 minutos, em uma boa jogada trabalhada pela equipe. No fim, Luiz Fernando tocou para Palacios dar a assistência para Di Yorio marcar seu segundo gol na noite. 3 a 1.

Aos 31 minutos o Athletico teve uma boa chance de ampliar com Zapelli e Matheus Babi, mas o goleiro Filipe fez duas boas defesas. Porém, aos 44 minutos, Matheus Babi não perdeu a oportunidade da bola dentro da área e mandou para o gol. 4 a 1, diante de um público total de 15.468 pessoas.

Antes do fim, aos 48 minutos, ainda deu tempo do Furacão fazer o quinto gol para completar a goleada. Após o chute de Léo Derik, o goleiro rebateu e a bola sobrou para Matheus Babi escorar de peito e definir o placar da goleada. 5 a 1.

Agenda

Na próxima rodada o Athletico enfrentará o Azuriz, no sábado (18), às 16h, fora de casa. Já o Rio Branco enfrentará o Operário no domingo (19), às 18h30, fora de casa.