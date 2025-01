Atriz de “Emília Pérez” acusa equipe de Fernanda Torres e pode ser punida pelo Oscar

Além de ser um dos filmes mais indicados ao Oscar, “Emília Pérez” é, sem dúvida, o que despertou mais polêmica nesta temporada também. Agora, a protagonista da trama, Karla Sofía Gascón, decidiu mexer em um vespeiro ao acusar a equipe de Fernanda Torres de espalhar ódio contra ela e o filme, uma declaração ousada que pode resultar em sérias consequências relacionadas ao Oscar.

Em recente entrevista à Folha de S. Paulo, Karla Sofía, que esteve no Brasil para divulgar seu filme, fez um comentário polêmico ao acusar a equipe da herdeira de Fernanda Montenegro de promover ataques. Conforme a atriz espanhola, eles estão constantemente “diminuindo seu trabalho e seu filme”, algo que, segundo ela, não ocorre de forma recíproca.

“Isso não é uma competição. Há pessoas que gostam mais do trabalho e ponto. Se ela ganhar, ótimo. Se eu ganhar, também. O que eu não gosto são as equipes de redes sociais que trabalham ao redor dessas pessoas tentando diminuir o trabalho de outros, como o meu ou o do meu filme, porque isso não leva a lugar algum”, disse.

“Para ressaltar o trabalho de uma pessoa, não é necessário afundar o trabalho do outro. Em nenhum momento, me verá falando mal de Fernanda Torres ou do filme de Fernanda Torres. Mas, por outro lado, há pessoas que trabalham com Fernanda Torres que falam mal de mim e de Emília Perez. Isso fala mais deles e de seu filme do que do meu”, afirmou.

Vai ter punição?

De acordo com a regulamentação do Oscar, pessoas associadas a um dos filmes elegíveis, como é o caso de Karla Sofía, não devem declarar decisões, preferências ou estratégias, compartilhar informações enganosas, negativas ou fazer referência se um filme atende ou não aos padrões da premiação durante a campanha pelo prêmio.

“Membros da Academia que violem este regulamento estão submetidos a um ano de suspensão de sua adesão para quem violar as regras pela primeira vez, e expulsão para violações subsequentes”, diz o regulamento.

Nas redes sociais, a declaração da atriz de “Emília Pérez” gerou um debate, com brasileiros cobrando punição da Academia. Muitos internautas apontam que a declaração seria uma estratégia para manchar “Ainda Estou Aqui” e Fernanda Torres. Até o momento, a instituição não se manifestou oficialmente, assim como a equipe da atriz brasileira, que, em outras ocasiões, já declarou sua admiração por Karla Sofía.

Inclusive, recentemente, Fernanda pediu para que os brasileiros não atacassem o filme concorrente, mas em nenhum momento citou sua equipe: “Não vamos tratar ninguém mal e criar uma coisa de um contra o outro, pelo amor de Deus. Todo mundo ali merece o prêmio e merece o carinho da gente. Não vamos alimentar ódios, ok?”, pediu.