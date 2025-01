Australian Open: João Fonseca perde para Sonego em batalha de quase 4h

João Fonseca, porém, cai de pé no Australian Open. O jovem brasileiro de 18 anos chegou ao seu primeiro Grand Slam como a nova sensação do circuito. Depois de vencer Andrey Rublev, número 9 do mundo na estreia, deixa Melbourne com o fim de uma sequência de 14 vitórias e títulos no Next Gen ATP Finals e Challenger de Camberra. Além disso, subiu provisoriamente para o 98° lugar do ranking, entrando no top 100.