Babá vitima de estupro em Rio Branco estava no segundo dia de serviço e aceitou emprego para complementar renda

A Babá de 19 anos, que foi vítima de estupro em Rio Branco, estava no seu segundo dia de trabalho, conforme informou seus familiares durante entrevista para a imprensa do Acre.

De acordo com a mãe da mulher, sua filha é estudante de enfermagem, e estava no serviço apenas para completar a rendar e ajudar nas despesas para continuar sua faculdade.

O homem de 26 anos foi preso em flagrante no bairro Estação Experimental. A vítima afirmou que foi ameaçada com uma faca durante o crime e chegou a desmaiar.

A Polícia Militar (PM-AC) foi chamada pela mãe da jovem, e ao chegar no local encontrou ela abalada e chorando muito. Segundo a vítima, ela estava sozinha com a criança quando o suspeito chegou e a ameaçou com uma faca para ter relações sexuais.

A mulher não tinha proximidade com os contratantes para o serviço de babá, e só aceitou por acreditar que o trabalho seria seguro, já que a residência do casal era próximo a casa de seu avô no bairro Mocinha Magalhães.

Os familiares da vítima pedem pena severa ao agressor, que não resistiu à prisão e foi levado para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) pela PM-AC. O caso está sendo investigado pelas autoridades.