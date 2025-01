BAFTA anuncia indicados com Ainda Estou Aqui e sem Fernanda Torres

A Academia Britânica de Cinema e Televisão revelou nesta sexta-feira (3/1) a pré-lista de indicados ao BAFTA 2025, prêmio que é considerado o Oscar Britânico. Em destaque na premiação está a indicação de Ainda Estou Aqui, na categoria de Melhor Filme Estrangeiro. No entanto, a ausência de Fernanda Torres na categoria de Melhor Atriz surpreendeu.

O filme brasileiro despontou como um entre 10 selecionados para a pré-lista da premiação, que será realizada em 16 de fevereiro em Londres. Outros filmes que concorrem com Ainda Estou Aqui em outras premiações como Emilia Pérez e The Seed of the Sacred Fig, também integram a lista do BAFTA.

Apesar de ter garantido indicação no Globo de Ouro e uma pré-indicação no Oscar, Fernanda Torres não apareceu na lista de Melhor Atriz do BAFTA. Contudo, ela celebrou nas redes sociais a aparição de Ainda Estou Aqui na premiação.

Veja a lista completa de indicados:

Melhor Filme

Anora]

O Aprendiz

O Brutalista

Um Completo Desconhecido

Conclave

Duna: Parte 2

Emilia Pérez

Kneecap

A Substância

Wicked

Melhor Filme Britânico

Back to Black

Bird

Blitz

Guerra Civil

Conclave

Gladiator 2

Hard Truths

Kneecap

Lee

Love Lies Bleeding: O Amor Sangra

The Outrun

Paddington in Peru

Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl

Todo Tempo Que Temos

Wicked Little Letters

Melhor Filme Estrangeiro

Tudo Que Imaginamos Como Luz

O Cão Preto (Gou Zhen)

O Conde de Monte Cristo

Emilia Pérez

Flow

A Menina com a Agulha

Ainda Estou Aqui

Kneecap – Música e Liberdade

La Chimera

A Semente do Figo Sagrado

Melhor Diretor

All We Imagine as Light, Payal Kapadia

Anora, Sean Baker

O Brutalista, Brady Corbet

Conclave, Edward Berger

Duna: Parte 2, Denis Villeneuve

Emilia Pérez, Jacques Audiard

La Chimera, Alice Rohrwacher

Lee, Ellen Kuras

The Outrun, Nora Fingscheidt

A Substância, Coralie Fargeat

Melhor estreia de britânico em direção, roteiro ou produção

Bring Them Down

Grand Theft Hamlet

Hoard

Kneecap

Fúria Primitiva

On Falling

Santosh

Sister Midnight

The Taste of Mango

The Teacher

Melhor Atriz

Amy Adams, Nightbitch

Cynthia Erivo, Wicked

Demi Moore, A Substância

Karla Sofía Gascón, Emilia Pérez

Kate Winslet, Lee

Marianne Jean-Baptiste, Hard Truths

Marisa Abela, Back To Black

Mikey Madison, Anora

Nicole Kidman, Babygirl

Saoirse Ronan, The Outrun

Melhor Ator

Adrien Brody, O Brutalista

Colman Domingo, Sing Sing

Daniel Craig, Queer

Dev Patel, Fúria Primitiva

Hugh Grant, Herege

Jude Law, Firebrand

Kingsley Ben Adir, Bob Marley: One Love

Ralph Fiennes, Conclave

Sebastian Stan, O Aprendiz

Timothée Chalamet, Um Completo Desconhecido

Melhor Atriz Coadjuvante

Adriana Paz, Emilia Pérez

Ariana Grande, Wicked

Emily Watson, Small Things Like These

Felicity Jones, O Brutalista

Isabella Rossellini, Conclave

Jamie Lee Curtis, The Last Showgirl

Margaret Qualley, A Substância

Michele Austin, Hard Truths

Selena Gomez, Emilia Pérez

Zoe Saldaña, Emilia Pérez

Melhor Ator Coadjuvante

Clarence Maclin, Sing Sing

Denzel Washington, Gladiator 2

Edward Norton, Um Completo Desconhecido

Guy Pearce, O Brutalista

Harris Dickinson, Babygirl

Jeremy Strong, O Aprendiz

Kieran Culkin, A Verdadeira Dor

Mark Eydelshteyn, Anora

Stanley Tucci, Conclave

Yura Borisov, Anora

Melhor Elenco

Anora

O Aprendiz

Back to Black

Blitz

O Brutalista

Um Completo Desconhecido

Conclave

Emilia Pérez

Kneecap

Wicked

Melhor Fotografia

Anora

O Brutalista

Guerra Civil

Um Completo Desconhecido

Conclave

Duna: Parte 2

Emilia Pérez

Gladiator 2

Nosferatu

A Substância

Melhor Roteiro Original

All We Imagine as Light

Anora

O Aprendiz

O Brutalista

Rivais

Guerra Civil

Heretic

Kneecap

A Verdadeira Dor

A Substância

Melhor Roteiro Adaptado

Um Completo Desconhecido

Conclave

Duna: Parte 2

Emilia Pérez

Lee

Nickel Boys

Nightbitch

The Outrun

Sing Sing

Wicked

Melhor Documentário

The Bibi Files

Black Box Diaries

Daughters

Elton John: Never Too Late

I Am: Celine Dion

Made in England: The Films of Powell and Pressburger

No Other Land

The Remarkable Life of Ibelin

Super/Man: The Christopher Reeve Story

Will & Harper

Melhor Animação