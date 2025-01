Balsa do Deracre chega ao Rio Caeté para dar suporte na travessia de veículos

A balsa enviada pelo Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre) chegou neste domingo (24) ao Rio Caeté para realizar a travessia de veículos de um lado para o outro do afluente.

O equipamento servirá de apoio à balsa do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), que já está no local.

A medida foi adotada após a interdição da ponte sobre o rio, realizada na última sexta-feira (24), devido a avarias nos pilares da estrutura.

A operação contou com o deslocamento da embarcação do Ramal dos Paulistas, em Porto Acre, até Sena Madureira. Com o apoio do Detran e da Polícia Rodoviária Federal (PRF), foi organizada uma força-tarefa para viabilizar o transporte, que incluiu autorizações especiais, ajustes logísticos e técnicos, além de garantir a segurança no trajeto e no local da travessia.

Além da balsa, banheiros químicos e tendas foram disponibilizados no local, assegurando mais conforto aos usuários durante a espera pela travessia.