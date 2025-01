Bangu x Flamengo: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Flamengo e Bangu se enfrentam pela quarta rodada do Campeonato Carioca 2025, em duelo dos últimos colocados da tabela. A bola rola neste domingo, às 19h (de Brasília), no estádio Castelão, em São Luís, no Maranhão. O sportv e Premiere transmite a partida ao vivo para todo o Brasil. O ge acompanha em tempo real com vídeos.